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Трамп заявил о контроле ряда стран над Байденом

Трамп: Байден находится под контролем Украины и ряда других государств
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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Действующего американского лидера Джо Байдена контролируют Украина и ряд других государств, от которых хозяин Белого дома получил миллионы долларов. Об этом 16 августа заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нем всё, о всех его ошибках», — отметил Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social.

Экс-глава государства также добавил, что Джо Байден является «скомпрометированным» президентом, а избранный им политический курс «ведет страну в ад».

Трамп указал, что семья Байдена получила более $20 млн от иностранных государств, в связи с чем действующего президента США сейчас просто начали шантажировать, дополняет «Газета.Ru».

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Ранее, 15 августа, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что факты вопиющей коррупции в семье Байдена стали «притчей во языцех», однако Белый дом всегда препятствует раскрытию подобных данных и оказывает такое влияние на правоохранительные органы, что любое расследование не приводит ни к какому результату.

В тот же день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин в связи с масштабным пожаром на Гавайях упрекнула президента Байдена за отправку средств Украине вместо помощи пострадавшим при катастрофе в штате собственной страны. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи составляет 89 человек.

6 августа кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи президента Байдена. Он указал, что сын президента США Хантер Байден получил частную взятку в размере $5 млн от украинской компании Burisma. По его мнению, это напрямую может быть связано с позицией, которую США заняли по Украине.

До этого, 25 июля, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

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