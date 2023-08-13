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Количество погибших при лесных пожарах на Гавайях увеличилось до 89 человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Governor Josh Green
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Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев.

«Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек», — цитирует телеканал слова губернатора Гавайев Джоша Грина.

По словам политика, это не окончательная цифра, так как власти только приступили к поискам тел и хотят подготовить людей к этому.

С новым количеством погибших лесные пожары на Гавайях официально стали самыми смертоносными в современной истории США.

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Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугублялась сильным ветром, в результате чего огонь стремительно распространился. На следующий день на гавайском острове Мауи объявили эвакуацию.

После, 11 августа, власти округа Мауи сообщили о 53 погибших в результате стихии. Также почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн. 12 августа число погибших достигло 80 человек.

Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

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