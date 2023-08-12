Число погибших при природных пожарах на Гавайях выросло до 80

Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 80 человек. Об этом 12 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на властей округа острова.

«Число погибших составляет 80», — сказано в сообщении.

Спасатели продолжают тушить и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугублялась сильным ветром, в результате чего огонь стремительно распространился. На следующий день на гавайском острове Мауи объявили эвакуацию.



11 августа власти округа Мауи сообщили о 53 погибших человек в результате стихии. Также почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.



Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.