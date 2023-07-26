Сильно горящее предложение: из-за пожаров на Родосе ввели режим ЧС

Из-за лесных пожаров на греческом острове Родос 26 июля ввели чрезвычайное положение, соответствующее решение принял министр гражданской обороны Василис Папагеоргиу. Власти эвакуируют туристов из наиболее опасных районов в шести муниципалитетах острова, сообщили «Известиям» турагенты. Правительство Италии также планирует объявить режим ЧС на Сицилии — отдыхающие не могут покинуть итальянский остров из-за сильного дыма. Они рассказали, что огонь выжег не только леса, но и подобрался к жилым домам и магазинам. Острая ситуация с пожарами сохраняется в Турции, Португалии и еще нескольких странах Средиземноморья .

Ситуация чрезвычайная

На греческом острове Родос 26 июля объявили чрезвычайное положение , сообщило местное агентство AMNA. Такое решение принял министр гражданской обороны страны Василис Папагеоргиу. Этот режим дает властям возможность экстренно выделять дополнительные средства на превентивную эвакуацию населенных пунктов, размещение людей в гостиницах и муниципальных помещениях, обеспечивать их едой, водой и предметами первой необходимости . Кроме того, средства можно тратить и на восстановительные работы по ликвидации последствий ЧП.

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Премьер страны Кириакос Мицотакис 25 июля предупредил жителей, что страну ждет еще «как минимум 48 часов ада из-за лесных пожаров». В некоторых случаях причиной возгорания стали действия людей . В частности, местные власти считают, что на Корфу произошел преднамеренный поджог .

— Внезапно появилось пламя, загорелось дерево, и тут же с места происшествия уехала машина . Мы не спим по три-четыре дня, чтобы наблюдать за такими явлениями, — сказал заместитель мэра Северного Корфу Никос Музакитис в эфире телеканала ERT-1.

Среди греческих пожарных есть погибшие и пострадавшие .

— Соболезнуем в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля , — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров.

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

— Повреждены гостиницы, сотни гектаров леса, оливковые рощи. За это время погибло большое количество животных , — рассказала «Известиям» журналист Виктория Вернер, которая находится на Родосе. Она добавила, что на острове уже возникли перебои со связью и водой.

Массовая эвакуация

В Греции сейчас идет массовая эвакуация людей из пляжной зоны , рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

В пресс-службе туроператора Tez Tour уточнили, из-за усиления ветра и смены его направления пожары пошли в сторону южного Родоса и за пару часов дошли до населенных пунктов и некоторых отелей — здания пока сильно не повреждены.

— Было принято решение об эвакуации туристов, она стала самой крупной в истории греческого туризма — из регионов Линдос и Геннади перевезли 19 тыс. человек , — добавили в Tez Tour.

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

В городе Линдос ситуация более-менее спокойная, сообщил Алексан Мкртчян.

— Там находится менее 1 тыс. россиян, еще около 3 тыс. граждан РФ — в городе Родос . Сегодня утром звонили в Родос, там люди спокойно загорают и купаются , — сказал он.

При этом, как отметил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян, в Греции российские туристы в основном отдыхают на острове Миконос, но и там их мало. Связано это с тем, что туроператоры практически не формируют туда туры , поделилась с «Известиями» исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

Ни воды, ни света

Правительство Италии также планирует объявить режим ЧС на Сицилии, охваченной пожарами. На острове погибли не менее трех человек, уничтожены десятки гектаров площадей . По словам губернатора Ренато Скифани, «ущерб оценить невозможно».

Анастасия, проживающая несколько лет в Палермо — столице Сицилии, — рассказала «Известиям», что в городе есть проблемы с электричеством, водой и интернетом. Власти уверяют, что в ближайшее время все неполадки устранят . 25 июля аэропорт закрывали из-за дыма — пассажиры ожидали вылета, дыша гарью.

Фото: Global Look Press/Cover Images

— В 1 км от моего дома около магистрали полностью выжжена земля и деревья, сгорел автосалон . Очень страшно, поскольку огонь находится поблизости. При этом как таковых ограничений нет . Аэропорт уже работает, — поделилась она.

Местные СМИ сообщают, что 28 туристов уплыли из деревни Каламписо на частных надувных лодках .

В городе Катания (Сицилия) максимальная жара достигала +55℃, были проблемы и с электричеством , рассказал турист Михаил.

— Сегодня ситуация получше, небо чистое. Но многие самолеты перенаправляются в Палермо из-за дымки , — поделился он с «Известиями».

«Ситуация на контроле»

Тем временем, по сравнению с 25 июля в Турции ничего принципиально не поменялось. В Кирише и Кемере пожара нет. Возгорание остается на расстоянии 4 км от ближайшего отеля , сказал «Известиям» Алексан Мкртчян.

По его информации, сейчас в республике задействовано более 50 машин-цистерн, а также каждые 15 минут вертолеты черпают воду из моря . Справиться с возгораниями помогают два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ . По его мнению, через три-четыре дня пожар будет локализован .

Пожары в Турции — это штатная ситуация , заявила Наталья Осипова. Она подтвердила, что все очаги находятся вдалеке от объектов размещения туристов. Жалоб от отдыхающих не поступало , звонили только с вопросами о будущих поездках, поделилась она.

— Если бы была хоть какая-то опасность, то естественно встал бы вопрос об эвакуации, о переселении в другие более безопасные отели . Но такого прецедента не было. Ситуация на контроле , — сообщила представитель отрасли. — В случае непредвиденных ситуаций туристам стоит следить за рекомендациями принимающей стороны, также можно обратиться к турагенту .

— В Турции никаких мер, затрагивающих пребывание туристов, мы также не отмечаем. Ситуация находится под контролем пожарных, принимающих участие в тушении, никаких аннуляций [туров] нет , – добавил Артур Мурадян.

К пожарам в республике туристы относятся спокойно и не уезжают , отметил он. По его приблизительной оценке, сейчас там находится около 1 млн российских туристов. Однако если ситуация развивается негативно, то отели заранее предупреждают и переносят сроки поездок , отметил Артур Мурадян.

— Отмен поездок в связи с пожарами не было, все в работает в штатном режиме , — сообщили «Известиям» в пресс-службы туроператора Anex Tour.

Схватка с огнем

Тем временем в Португалии по меньшей мере 13 человек пострадали в результате лесного пожара недалеко от Лиссабона . При этом среди них — девять пожарных . В стране были эвакуированы жители трех небольших населенных пунктов, а также более 800 животных из местного питомника . Сейчас возгорание уже взяли под контроль .

В этой стране , по словам Артура Мурадяна, организованных российских туристов очень мало, но информации о самостоятельно прибывших нет .

Лесные пожары зафиксированы и на Корсике .

— Выражаю благодарность более чем 200 пожарным , которые задействованы в борьбе с огнем, распространившимся в корсиканских лесах на площади более 200 га , — заявил СМИ министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Возгорание на испанском острове Гран-Канария уничтожило еще больше лесов — почти 300 га .

От огня страдают и в Алжире. Возгорания охватили более десять вилайетов (провинций), там более 30 погибших. В тушении задействованы более 8 тыс. человек и 525 машин.

В Тунисе тоже сложилась непростая ситуация на фоне жары , которая достигает почти 50℃. Помимо приграничных с Алжиром районов, сообщается о лесных пожарах в населенных пунктах Бизерта, Бедже и Сильяне .

Также пожарные продолжают борьбу с огнем в окрестностях Дубровника на Адриатическом побережье Хорватии . В ликвидации возгораний задействованы около 100 сотрудников . Кроме того, возгорания вспыхнули недалеко от Латакии в Сирии . Для их тушения используются вертолеты, однако ситуацию пока не удалось взять под контроль .

Продолжение жары

На Средиземноморьем установился антициклон «Цербер» — атмосферное образование, связанное с высоким давлением, рассказал «Известиям» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он затронул не только юг Европы, но и север Африки . По словам эксперта, температура в Европе уже снижалась 20-22 июля, но затем вернулась к высоким показателям — до 55 градусов.

— Антициклон и нисходящие движения воздуха привели к очень большой его сухости . Ситуация крайне сложная, погодные условия благоприятствуют увеличению площади пожара , — сказал эксперт.