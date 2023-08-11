Более 50 человек погибли в результате пожаров на Гавайях

Число жертв природных пожаров в штате США Гавайи выросло до 53 человек. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает CNN со ссылкой на информацию от местных властей округа Мауи.

«На фоне продолжающихся усилий по борьбе с огнем подтверждена гибель еще 17 человек. Таким образом, число погибших достигло 53», — говорится в заявлении.

10 августа на гавайском острове Мауи началась эвакуация в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление вице-губернатора штата Сильвии Люк.

«Пожар на Мауи заставил людей прыгать в воду, спасаясь от огня», — рассказали на телеканале.

Власти были вынуждены перекрыть дороги, общественный транспорт перестал работать. Кроме того, возникли проблемы со связью: местные жители не могли связаться даже со службами спасения.

Больницы в течение дня оказались переполнены пострадавшими с разной степенью поражения ожогами. У многих от горячего дыма пострадали также дыхательные органы.

Кроме того, оказался почти уничтожен популярный у туристов городок Лахайн.

После этого, как сообщается на сайте Белого дома, президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

Ранее, 6 августа, газета il Fatto Quotidiano сообщила об эвакуации 600 человек на итальянском острове Сардиния. Угрозой для посетителей острова стали природные пожары.