Из-за пожаров на острове Сардиния эвакуировали 600 человек

На итальянском острове Сардиния из-за природных пожаров эвакуировали 600 человек. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила газета il Fatto Quotidiano.

Природные пожары охватили северо-восточные и южные оконечности острова ранее в воскресенье. Как уточняет RT, распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарная служба закрыла 40-километровый участок автодороги, соединяющей города Олбия и Синискола.

В ликвидации пожаров задействовано семь самолетов, которые сбрасывают морскую воду на очаги возгорания. Еще 12 единиц техники участвуют в операциях на земле.

В частности, огонь уже успел уничтожить четыре фермы недалеко от Феракси, также серьезно пострадала тростниковая заросль пруда Молентаргиус. Активные пожары зарегистрированы и в Сан-Джованни-Суэрджу, Сульчис-Иглесиенте и Сан-Сперате.

В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также туристы в местных гостиницах и на пляжах.

Президент автономной области Сардиния Кристиан Солинас не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей. Он поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги.

В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары. В результате пожаров погибли три человека, ущерб составит минимум €260 млн.

2 августа сообщалось, что власти Кипра направили дополнительные силы для тушения пожара под Лимасолом. Также к тушению привлечена авиация — девять самолетов. Сложность локализации пожара заключается в том, что он разгорелся в довольно труднодоступном районе, где нет подъездных дорог, пишет Pravda.Ru. С середины июля на Кипре зафиксировали жаркую погоду: столбики термометров днем показывали в среднем около +40 градусов.

В конце июля авиацию России привлекли для тушения лесных пожаров в Турции. Как отмечает телеканал «360», туда отправили два самолета МЧС России. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь в тушении пожаров. Также отмечается, что президенты России и Турции договорились продолжать контакты на различных уровнях, пишет сайт aif.ru.

25 июля стало известно, что лесные пожары в Турции были зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш, сообщает Life.ru. Также огонь добрался до отелей курортного города Кемера.