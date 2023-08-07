Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в выдаче лекарств и медизделий в 20 регионах
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы
Мир
Жертвами авиаударов Израиля стали четверо сирийских военнослужащих
Мир
Forbes спрогнозировал поражение элитного спецназа ВСУ и прорыв фронта Россией
Мир
В Японии сообщили о планах начать сброс воды с «Фукусимы-1» в конце августа
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Мир
WSJ сообщила о недостаточной готовности ЭКОВАС к вводу войск в Нигер
Общество
Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве на следующей неделе

Из-за пожаров на острове Сардиния эвакуировали 600 человек

0
Фото: AP Photo/Salvatore Cavalli
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На итальянском острове Сардиния из-за природных пожаров эвакуировали 600 человек. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила газета il Fatto Quotidiano.

Природные пожары охватили северо-восточные и южные оконечности острова ранее в воскресенье. Как уточняет RT, распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарная служба закрыла 40-километровый участок автодороги, соединяющей города Олбия и Синискола.

В ликвидации пожаров задействовано семь самолетов, которые сбрасывают морскую воду на очаги возгорания. Еще 12 единиц техники участвуют в операциях на земле.

В частности, огонь уже успел уничтожить четыре фермы недалеко от Феракси, также серьезно пострадала тростниковая заросль пруда Молентаргиус. Активные пожары зарегистрированы и в Сан-Джованни-Суэрджу, Сульчис-Иглесиенте и Сан-Сперате.

В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также туристы в местных гостиницах и на пляжах.

Президент автономной области Сардиния Кристиан Солинас не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей. Он поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги.

В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары. В результате пожаров погибли три человека, ущерб составит минимум €260 млн.

Горячие туры: в опасной зоне на Родосе оказалось до тысячи туристов из РФ
В каких еще регионах Греции и Турции пожары могут помешать отдыху

2 августа сообщалось, что власти Кипра направили дополнительные силы для тушения пожара под Лимасолом. Также к тушению привлечена авиация — девять самолетов. Сложность локализации пожара заключается в том, что он разгорелся в довольно труднодоступном районе, где нет подъездных дорог, пишет Pravda.Ru. С середины июля на Кипре зафиксировали жаркую погоду: столбики термометров днем показывали в среднем около +40 градусов.

В конце июля авиацию России привлекли для тушения лесных пожаров в Турции. Как отмечает телеканал «360», туда отправили два самолета МЧС России. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь в тушении пожаров. Также отмечается, что президенты России и Турции договорились продолжать контакты на различных уровнях, пишет сайт aif.ru.

25 июля стало известно, что лесные пожары в Турции были зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш, сообщает Life.ru. Также огонь добрался до отелей курортного города Кемера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023