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Нарышкин усомнился в эффективности расследования о коррупции в семье Байдена

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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Факты вопиющей коррупции в семье президента США Джо Байдена стали «притчей во языцех», однако Белый дом всегда оказывает такое влияние на правоохранительные органы, что любое расследование не приводит ни к какому результату. Об этом 15 августа заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«В качестве основания для введения санкций нередко выступают обвинения в коррупции. Администрация Байдена вывела борьбу с этим злом на глобальный уровень, можно сказать, сделала ее своим знаменем. Однако, под давлением Белого дома расследования неизменно заканчиваются «пшиком», — отметил Нарышкин.

Глава СВР обратил внимание на то, что случаи коррупции в семье американского президента уже не раз становились предметом разбирательства компетентных органов США. Но в Белом доме регулярно препятствуют раскрытию таких данных.

При этом «новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения» появляются «практически постоянно», отметил Нарышкин.

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Ранее, 25 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

20 июня минюст США сообщил, что сын американского лидера Хантер Байден пошел на сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Тогда же спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. Он отметил, что министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сыну разрешают сделку со следствием.

12 июля спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что на фоне расследования дела о коррупции со стороны семейства Байден республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда. Так как после пятилетнего расследования сын президента Байдена Хантер получил выгодную сделку от минюста, согласно которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, и никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста на этом фоне ему предъявлено не будет.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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