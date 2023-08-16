Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин 15 августа упрекнула президента Джо Байдена за отправку средств Украине вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях.

«Байден выделяет одноразовый платеж в $700 бедным людям, которые потеряли всё в огне Лахайны, но хочет отправить очередные $20 млрд Украине!» — написала она на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как отметила Тейлор-Грин, гражданам, лишившимся жилища в пожарах, необходима более существенная помощь. В то время как США ежемесячно отправляют Украине $1 млрд.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

В тот же день кандидат в президенты, республиканец Вивек Рамасвами сообщил, что американские политики раскритиковали администрацию Джо Байдена за помощь Украине во время бедствия на Гавайях. Он назвал позором такое поведение американских властей. Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший также обратил внимание на «бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи».

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.

Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

Власти округа Мауи на Гавайях сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи составляет 89 человек.

Телеканал ABC 15 августа сообщил, что на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи, все они находились в одном доме. По данным местных властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.

Тогда же телеканал CNN сообщил, что число жертв составляет 99 человек, однако точное число погибших и пострадавших еще неизвестно.