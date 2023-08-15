Почти 100 человек погибло в результате пожаров на Гавайях
Число жертв пожаров на острове Мауи выросло до 99, сообщает CNN. Точное число погибших и пострадавших еще неизвестно, передает телеканал «Известия». Бригады кинологов обследовали только 3% района. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за 100 лет. Ущерб от стихийного бедствия составил порядка $6 млрд. Туристический город Лахайна уничтожен почти полностью.
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