Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме
В американском штате Гавайи нашли 60 человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи, все они находились в одном доме. Об этом 15 августа сообщает телеканал ABC.
При этом, как отметил телеканал, по данным местных властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.
Кроме того, по сообщению ABC, официальные лица теперь используют термин «неучтенный» вместо «пропавший без вести». Это объясняется тем, что многие люди на острове остались без электричества, интернета или телефонов, в связи с чемне могут связаться с родственниками или властями.
Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.
15 августа телеканал CNN сообщил, что число жертв выросло до 99. Точное число погибших и пострадавших еще неизвестно. Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.