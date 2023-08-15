Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Один человек пострадал от попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область
Мир
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на $314 млн
Мир
Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Мир
В Белоруссии заявили о нежелании воевать с Польшей
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Мир
Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
Мир
Ракета ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване
Мир
На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме

ABC: на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести
0
Фото: Global Look Press/U.S. National Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Гавайи нашли 60 человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи, все они находились в одном доме. Об этом 15 августа сообщает телеканал ABC.

При этом, как отметил телеканал, по данным местных властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.

Кроме того, по сообщению ABC, официальные лица теперь используют термин «неучтенный» вместо «пропавший без вести». Это объясняется тем, что многие люди на острове остались без электричества, интернета или телефонов, в связи с чемне могут связаться с родственниками или властями.

Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%
Наказанием за пал сухой травы должны быть не штрафы, а исправительные работы, считают эксперты

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.

15 августа телеканал CNN сообщил, что число жертв выросло до 99. Точное число погибших и пострадавших еще неизвестно. Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023