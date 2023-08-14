Политики из США раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях
Политики из США раскритиковали администрацию американского лидера Джо Байдена за помощь Украине во время бедствия на Гавайях. В частности, это сделал 14 августа кандидат в президенты, республиканец Вивек Рамасвами.
Он назвал позором такое поведение американских властей.
«Позорно, что американские налогоплательщики буквально платят за зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после того, как пожары сровняли с землей более 2,2 тыс. зданий. Еще один пример политики America Last в действии», — написал Рамасвами на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин тоже осталась недовольна поддержкой Киева. «Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи», — сообщила она.
Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший также обратил внимание на «бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот же день объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.
Ранее в этот день власти округа Мауи на Гавайях сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи составляет 89 человек.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.