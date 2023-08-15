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Космонавт Овчинин будет дублером Кононенко и Чуба на «Союзе МС-24»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Космонавт Алексей Овчинин будет выступать дублером коллег Олега Кононенко и Николая Чуба в рамках предстоящего полета на корабле «Союз МС-24». Об этом 15 августа сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что главная медицинская комиссия порекомендовала вывести космонавта Олега Платонова из состава дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-24».

«В составе дублирующего экипажа продолжают подготовку космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон. Алексей Овчинин дублирует как Олега Кононенко, так и Николая Чуба», — отмечено в Telegram-канале госкорпорации.

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Ранее, 24 марта, сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем стартует к МКС 15 сентября, а вернется на Землю, предположительно, 27 сентября. Отмечалось, что на борту «Союза МС-24» к Международной космической станции (МКС) отправятся россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американский астронавт Лорал О'Хара.

Изначально их миссия была запланирована на 16 марта на корабле «Союза МС-23». Однако из-за повреждения системы охлаждения находившегося на станции «Союза МС-22» корабль был отправлен раньше, в беспилотном режиме.

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