В посольстве РФ в Анкаре заявили об отсутствии данных по задержанию убийцы посла Карлова

Посольство РФ в Анкаре пока не получало никакой информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта об дела об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом 15 августа заявили в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

«Нет», — коротко ответил представитель пресс-службы.

О том, что в Стамбуле задержан один из фигурантов по делу об убийстве Карлова, сообщила в этот же день турецкая газета Sabah. Отмечалось, что в доме задержанного были проведены обыски.

«Департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал «критическую персону» в деле об убийстве российского посла», — говорится в материале.

В свою очередь телеканал A Haber утверждает, что задержана женщина — супруга одного из причастных к убийству российского дипломата. Известно, что подозреваемая ранее отсидела девять лет в тюрьме за «участие в вооруженной террористической организации». Она является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой в Анкаре связывают попытку военного переворота в 2016 году.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

В марте 2021 года второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговоры по делу об убийстве российского дипломата. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых были приговорены к тюремному заключению от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, пятеро были оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, были выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.