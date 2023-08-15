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Десантники уничтожили боевиков ВСУ при помощи гаубиц «Гиацинт-Б»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили украинских националистов. Минобороны России 15 августа опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» на одном из направлений в зоне проведения СВО.

Десантники вели контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков, которые пытались закрепиться в лесопосадках. Для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовались 152-миллиметровые боеприпасы фугасного действия.

Вовремя проведя воздушную разведку, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции противника и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по выявленным позициям ВСУ.

Огонь корректировался при помощи камеры БПЛА, которая фиксировала попадания по вражеским объектам.

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Ранее, 12 августа, российское оборонное ведомство показало кадры тренировок штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне в зоне спецоперации. Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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