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МО показало кадры тренировок подразделений ВДВ в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ в субботу, 12 августа, опубликовало кадры тренировок штурмовых подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне в зоне спецоперации.

Инструкторы проводят занятия по огневой подготовке с отработкой навыков ночного штурма позиций противника с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Особое внимание на тренировках уделяется взаимодействию личного состава, правильному и эффективному применению специальных тепловизионных приборов и приборов ночного видения. Десантники двигаются малыми группами под прикрытием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

В мае Минобороны показывало, как штурмовые подразделения Западного военного округа проходят занятия по подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе проведения спецоперации. Тогда ведомство предоставило кадры отработки огневой и тактической работы в дневное время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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