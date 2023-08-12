МО показало кадры тренировок подразделений ВДВ в зоне спецоперации

Минобороны РФ в субботу, 12 августа, опубликовало кадры тренировок штурмовых подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне в зоне спецоперации.

Инструкторы проводят занятия по огневой подготовке с отработкой навыков ночного штурма позиций противника с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Особое внимание на тренировках уделяется взаимодействию личного состава, правильному и эффективному применению специальных тепловизионных приборов и приборов ночного видения. Десантники двигаются малыми группами под прикрытием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

В мае Минобороны показывало, как штурмовые подразделения Западного военного округа проходят занятия по подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе проведения спецоперации. Тогда ведомство предоставило кадры отработки огневой и тактической работы в дневное время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.