Режим ЧС регионального масштаба ввели в Приморье из-за наводнения

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморском крае из-за масштабов последствий и ущерба от наводнения в районе. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Также в прикрепленном к посту видео Кожемяко добавил, что введение режима ЧС такого масштаба поможет «на месте регулировать» и «в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой».

Накануне сообщалось, что новый тайфун LAN вновь принесет в Приморье, пострадавшее от тайфуна «Канун», сильные дожди. Ожидается, что он придет в регион 17 августа. Специалисты также предупредили, что из-за сильных дождей в реках может подняться уровень воды на 0,6–1,2 м.

В тот же день, 14 августа, в пострадавших от тайфуна районах Приморского края начали работу административные комиссии и аварийно-спасательные подразделения. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что люди должны знать и планировать, когда ждать помощи от спасателей. Они, в частности, помогут вынести мебель на просушку и будут дежурить при работе тепловых пушек в домах.

12 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 12 августа в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.

Утром того же дня через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую строили для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 350 пострадавших из-за паводка.

Журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной.