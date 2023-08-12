«Известия» показали процесс эвакуации жителей затопленного Уссурийска

Журналист Александр Шепырев в субботу, 12 августа, рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной, построенной для сдерживания паводка.

После прорыва дамбы вода в кратчайшие сроки затопила ближайшую территорию с домами, детским садом и гаражами.

«Полностью под водой оказались гаражи и автомобили, и вода продолжает пребывать до сих пор. Люди сейчас отрезаны от большой земли. По словам местных, люди просто боятся покидать свои квартиры», — рассказал журналист.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей на лодках.

«Нас же предупреждало МЧС, что надо спасаться. Но у нас же было наводнение один раз, мы уже не так боимся, как раньше. Первый раз страшнее было. Сильно не боимся. Неприятно, грязно, противно. Животные дома, света нет», — рассказала местная жительница.

О проране в дамбе на реке Раздольной в Уссурийске стало известно ранее в этот день. В результате подтопления вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов. Сама дамба, по данным администрации Уссурийска, в эксплуатацию еще не введена. Срок сдачи объекта назначен на конец сентября.