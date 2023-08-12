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В Уссурийске в построенной для сдерживания паводка дамбе образовался проран

В Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка
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Фото: Соцсети
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Через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую возводят для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В микрорайоне «7 ветров» возникли серьезные подтопления, сообщила 12 августа прокуратура Приморского края.

«В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Так уточнили, что городской прокурор Дмитрий Дениш координирует мероприятия по эвакуации жителей микрорайона.

При этом в пресс-службе городской администрации добавили, что прорыва в дамбе нет. Там образовался небольшой проран и вода поступает в микрорайон «7 ветров».

«Проран — это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу. <...> Вода поступает, <...> отдельный дом, крайний, затоплен первый этаж, остальные — подвалы, мы сейчас обходим микрорайон, выясняем, есть ли потребность в эвакуации, в размещении в пунктах временного размещения», — пояснили ситуацию в комментарии ТАСС.

Дамба, по данным администрации Уссурийска, в эксплуатацию еще не введена. Срок сдачи объекта назначен на конец сентября.

Примгидромет 11 августа предупредил, что на реках Приморского края продолжается развитие быстро формирующихся дождевых паводков из-за прошедших ливней. Интенсивность подъема воды в реках составляет преимущественно 0,3-1,8 м, на отдельных реках южных районов на 2,3-3,4 м.

«Паводки носят интенсивный, быстроразвивающийся характер развития, с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающих территорий. Также подтопление территорий вызывают ливневой и склоновый сток», — пояснили метеорологи.

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Ранее в этот день сообщалось, что семь населенных пунктов Приморья оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за дождей в Красноармейском, Октябрьском и Уссурийском округах.

9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, в ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня выпадет до 100 мм осадков, или месячная норма.

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