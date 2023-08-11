Семь населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны из-за дождей

Семь населенных пунктов Приморья оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за дождей. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе краевого министерства по делам ГО и ЧС.

«Красноармейский МР: отрезаны два населенных пункта из-за переливов дорожного полотна <…> Октябрьский МО: отрезан населенный пункт Чернятино <…> отрезан населенный пункт Полтавка <…> Уссурийский ГО: перелив воды через мост на въезде в село Яконовка <…> Проезд закрыт», — приводит цитату из сводки пресс-службы министерства «РИА Новости».

Во вторник, 8 августа, в Примгидромете объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали выпадение 10–12 августа в Приморском крае от 50 до 110% месячной нормы осадков.

Ранее, 9 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, в ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня выпадет до 100 мм осадков, или месячная норма.