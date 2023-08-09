Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей

В Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков, что может привести к наводнениям. Об этом в среду, 9 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными. Это настораживает. 10 и 11 августа во Владивостоке и Приморском крае прогнозируются сильный и очень сильный дождь. За два дня выпадет до 100 мл осадков или месячная норма», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что на юге Приморья будет усиление ветра до 27 м/с, а на мысах — до 33 м/с.

По его словам, дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер наводнений и создать масштабные подтопления.

Ранее, 8 августа Гидрометцентр в Москве и Подмосковье объявил «желтый» уровень опасности на 8 и 9 августа из-за грозы. Это означает, что погода потенциально опасна и нужно соблюдать осторожность.