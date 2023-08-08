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«Желтый» уровень опасности объявлен из-за грозы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности 8 и 9 августа из-за грозы. Об этом 8 августа предупреждает Гидрометцентр России.

«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь, местами сильный, местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа», — сообщает ведомство.

На сайте Гидрометцентр также объясняет, что «жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна и нужно соблюдать осторожность.

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Ранее ночь 8 августа была объявлена третьей за лето «тропической» ночью, температура воздуха не опускалась ниже 21-го градуса. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура понизится до +25…+27 градусов. В ночное время температурные показатели составят +21…+23 градуса. Температурный фон до конца недели составит около +25 градусов, будут идти кратковременные дожди.

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