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Вильфанд предрек существенные изменения погоды в Москве с 8 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменениях погоды в Москве в ближайшие дни после периода жары.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 7 августа, специалист отметил, что во вторник, 8 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров понизятся до +25…+27 градусов. Между тем, температура останется по-летнему высокой. В ночное время температурные показатели составят +21…+23 градуса.

Также во вторник прогнозируются кратковременные дожди, в среду будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные осадки.

Температурный фон до конца недели составит около +25 градусов, будут идти кратковременные дожди, пишет RT. Погода останется летней, но уже без аномалий.

До пекла: жара в Центральной России пойдет на спад в середине недели
В каких регионах высокие температуры задержатся до выходных

Ранее 7 августа Роман Вильфанд рассказал, что в 11 регионах на юге европейской части России ожидается экстремально высокая жара. Температурный фон до +43 градусов прогнозируется в Республике Калмыкия, до +40–42 градусов прогреется воздух в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Ставрополье.

До +37 градусов температура поднимется в Курской, Орловской, Белгородской, Рязанской и Тамбовской областях, сообщает НСН.

По данным синоптика, в ближайшие дни также будет очень высокий ультрафиолетовый индекс, отмечает телеканал «360». По его словам, в послеполуденное время лучше не находиться от солнцем, носить солнечные очки и надевать одежду с длинным рукавом, сообщает сайт kp.ru.

Как сообщает ИА Регнум, жаркая погода на юге Росси установилась в конце прошлой неделе. На минувших выходных в южных регионах температура воздух прогрелся до +43 градусов. В Сочи столбики термометров местами поднялись до +37 градусов.

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