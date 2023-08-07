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Синоптик Вильфанд назвал ожидаемую на юге РФ температуру экстремально высокой

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Экстремально высокая жара в ближайшие дни наступит в 11 регионах на юге европейской части России. Об этом 7 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, температурный фон до 43 градусов прогнозируется в Республике Калмыкия, до 40-42 прогреется воздух в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Ставрополье.

«На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов», — отметил Вильфанд.

По данным синоптика, в ближайшие дни также будет очень высокий ультрафиолетовый индекс. В полуденные часы он рекомендовал не находиться под солнцем и носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

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Ранее, 5 августа, эксперты дали рекомендации для поездок на автомобиле в жару. Специалисты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» о том, как комфортно и безопасно отправиться в автомобильную поездку, когда показатель на градуснике стремится вверх. Чтобы путешествие было комфортным, следует надеть удобную, дышащую и свободную одежду из натуральных тканей, в идеале — светлых оттенков. Использование солнцезащитных очков обязательно. Также нужно запастить необходимым запасом воды.

Не менее важно, отметили эксперты, подготовить к долгой поездке и сам автомобиль. Начать можно с проверки уровня охлаждающей жидкости, визуально оценив его по наполненности расширительного бачка: в жаркую погоду на систему охлаждения ложится дополнительная нагрузка.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он отмечает потенциальные последствия для организма, которые окажут негативное влияние на здоровье. Согласно данному стандарту, было выведено 12 единиц для характеристики ультрафиолетового индекса.

От одной до семи единиц — специалисты рекомендуют днем находиться в тени, надевать одежду с длинными рукавами и пользоваться защитой от солнечных лучшей. При значениях от восьми и выше — по возможности стоит оставаться дома.

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