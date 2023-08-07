До пекла: жара в Центральной России пойдет на спад в середине недели

К середине недели на смену аномальной жаре в Москве придут дожди , рассказали «Известиям» метеорологи. В прошедшие выходные в столице и области температура поставила рекорды этого лета: в городе воздух прогрелся до +31,4 °C, а в Подмосковье — до +32,6 °C. Но в ближайшие дни Центральную Россию ждет постепенное похолодание. Высокие температуры сохранятся только в Ставрополье, на Кубани и в низовьях Волги. К перемене погоды стоит подготовить не только себя, но и свой автомобиль, рассказали «Известиям» эксперты.

Самый теплый день

Жара в центральной России пойдет на спад уже со вторника, 8 августа, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Накануне, 6 августа, в Москве зафиксировали самый теплый день лета — максимальная температура воздуха составила +31,4 °C , рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Это значение может так и остаться самым высоким за весь год, полагает синоптик.

В Московской области жарче всего было в Электростали, где столбики термометров поднимались до +32,6 °C.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

А вот в Санкт-Петербурге самый теплый день лета наступил только в понедельник, 7 августа — воздух прогрелся до +32 °C. Интересно, что животным в местном зоопарке выдают замороженные фрукты и овощи — от перегрева.

В Сочи 7 августа температура достигала +36 °C. Глава города Алексей Копайгородский поручил усилить контроль за состоянием пожарной безопасности.

Пляжи города в жару оказались очень многолюдными.

— Мы приходим на пляж только до 10–11 утра, а потом отсиживаемся в номере. Стараемся пить много воды, носить головной убор. Муж очень тяжело переносит жару, поэтому в самые горячие часы мы не гуляем — рассказала «Известиям» туристка Ирина, приехавшая на курорт из Красноярска.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Вода на черноморских курортах прогрелась до +25...+28 °C , сообщил Михаил Леус.

В Курске, где жара также держится несколько дней, роль пляжа выполняет один из фонтанов в центре города.

— Приходим с дочкой к фонтану в центре города позагорать, отдохнуть, чтобы она побегала. Мороженое едим. А потом домой под кондиционер. Ловим жаркие деньки перед подготовкой к школе, — поделилась местная жительница Эльвира Юдашева.

Постепенное снижение

Уже со вторника, 8 августа, жара в Центральной России постепенно пойдет на спад, заверил Александр Шувалов.

— Снижение температуры будет не очень резким. В Москве она сначала понизится до +25...+27 °C. А в конце недели, с пятницы по субботу, — до +21...+24 °C, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В конце недели в столичный регион также придут дожди, прогнозирует он.

— Что касается атмосферного давления, то к четвергу, 10 августа, оно вырастет и станет чуть-чуть выше нормы, на 5–7 мм ртутного столба. Затем с приближением циклона естественным образом начнет падать и уже в выходные дни будет немного ниже нормы: 740–742 мм ртутного столба, — рассказал Александр Шувалов.

В Калужской, Брянской, Смоленской областях снижение температуры начнется уже в ночь на вторник. А в Рязанской, Владимирской, Костромской областях — только в первой половине дня среды, 9 августа.

— Практически всю неделю, с небольшим ослаблением в среду-четверг, жара около +35 °C и выше сохранится на Кубани и Ставрополье , — добавил он.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По-прежнему жарко в ближайшие дни будет также в низовьях Волги: в Волгоградской области и Калмыкии.

Готовь сани

Изменение погоды влияет в первую очередь на метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями , сказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— Также в группе риска люди, у которых хроническое заболевание не выявлено, — предостерегла она.

Тем, кто знает о своих заболеваниях, важно в дни перемены погоды регулярно принимать препараты и посещать своего лечащего врача, отслеживать давление. Она посоветовала всем следить за режимом питания, двигательной активностью, употреблять достаточное количество воды и не злоупотреблять алкоголем.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Чтобы организму было легче справляться с жарой, нужно перейти на более легкую пищу: овощи, фрукты, ягоды , добавила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сочи и Краснодарского края Раиса Чукавина. Так организм будет тратить меньше энергии на переваривание тяжелой пищи.

К перемене погоды нужно готовить не только себя, но и автомобиль, добавили эксперты. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов посоветовал обратить особое внимание на фильтры салона.

— Когда в атмосфере преобладает повышенная влажность, то именно в фильтрах салона начинают скапливать различные микроорганизмы и при работе кондиционера или климат-контроля они начинают распространятся по салону. То есть если обычно фильтр меняется каждые 15 тыс. км, то в дождливую погоду — два раза в течение этого пробега , — рассказал он.

Необходимо, по словам эксперта, уделить особое внимание состоянию дворников. Резинки и щетки для них стоит проверить и заменить перед началом ливней, чтобы они помогли ориентироваться на дорогах. Стоит помнить и об исправности световых приборов.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В дождливую погоду стоит скорректировать и манеру вождения, напомнил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Во время сильного дождя стоит снизить скорость: на трассах, где разрешено разгоняться до 110 км/ч необходимо ехать максимум 70–80 км/ч. Если видимость плохая, то стоит включить аварийные освещение, чтобы предупредить других участников движения.