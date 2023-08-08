Третья за лето «тропическая» ночь прошла в Москве, температура воздуха этой ночью не опустилась ниже 21 градуса тела. Об этом 8 августа рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки +21,1 градуса», — уточнил Леус.

Ранее, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура понизится до +25…+27 градусов. В ночное время температурные показатели составят +21…+23 градуса. Температурный фон до конца недели составит около +25 градусов, будут идти кратковременные дожди.