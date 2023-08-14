Оценочные комиссии заработали в пострадавшем от тайфуна Приморье

В пострадавших от тайфуна районах Приморского края начинают работу административные комиссии и аварийно-спасательные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Графики их работы и информацию об оказании адресной помощи должны оперативно донести до жителей, оказавшихся в зоне наводнения, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

По его словам, люди должны знать и планировать, когда ждать помощи от спасателей. Они, в частности, помогут вынести мебель на просушку и будут дежурить при работе тепловых пушек в домах.

Губернатор также отметил, что муниципалитеты получат средства на ликвидацию ЧС, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее, 12 августа, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 12 августа в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.