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В Росгидромете предупредили о дальнейшем формировании циклонов в Приморском крае
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В Росгидромете предупредили о дальнейшем формировании циклонов в Приморском крае

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 12 августа в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.

По словам специалиста, на следующей неделе тайфуны будут зарождаться в Филиппинском море.

«Уже в понедельник, вторник осадки будут существенно меньше, но вторая половина недели — выйдет очередной нетропический циклон», — сказал он.

Варакин добавил, что траектория этого нетропического циклона будет несколько восточнее самого сильного тайфуна «Канун». Он выйдет уже не на границу Китая, а пройдет к Татарскому проливу и центр его окажется в Ольгинском районе, Советской Гавани и на юге Сахалина, указал специалист.

«До конца августа, конечно, еще эти циклоны, тайфуны будут образовываться вот в районе Филиппинского моря, в этой части Тихого океана», — заключил Варакин.

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Утром в субботу через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую строили для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 350 пострадавших из-за паводка.

Журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной.

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