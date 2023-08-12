В пяти муниципалитетах Приморья открыли ПВР для пострадавших из-за паводка

В пяти муниципалитетах Приморья открыты пункты временного размещения (ПВР) для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей. Об этом 12 августа сообщает министерство по делам ГО и ЧС Приморья.

«На территории края развернуты и функционируют семь ПВР в пяти муниципальных образованиях, в которых размещены 359 человек, в том числе 96 детей», ― приводит слова представителей министерства ТАСС.

Кроме того, еще 12 муниципалитетов региона готовы развернуть 22 пункта временного размещения.

Также министерство ГО и ЧС Приморского края сообщило, что в 14 муниципальных образованиях введен режим ЧС.

Этим утром стало известно, что через недостроенную дамбу в районе Уссурийска, которую возводят для защиты территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В микрорайоне «7 ветров» возникли серьезные подтопления.

Днем ранее, 11 августа, Примгидромет предупредил, что на реках Приморского края продолжается развитие быстро формирующихся дождевых паводков из-за прошедших ливней. Интенсивность подъема воды в реках составляет преимущественно 0,3–1,8 м, на отдельных реках южных районов — на 2,3–3,4 м.

9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня должно было выпасть до 100 мм осадков, или месячная норма.

В результате в период с 9 по 10 августа в Приморье прошли осадки — до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.