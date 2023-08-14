Размытые перспективы: как в Приморье ликвидируют последствия наводнения

В Приморском крае продолжается ликвидация последствий наводнения, которое затронуло 15 муниципалитетов. Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек, затопленными оказались около 4,5 тыс. домов. Сильно пострадал Уссурийск, где прорвало дамбу, защищавшую город от разлива реки Раздольная, — ее реконструкцию не успели закончить до начала сезона дождей. Власти объявили о выплате компенсаций тем, кто потерял свое имущество, — от 2 до 100 тыс. рублей. Между тем уже 17 августа в регион придет новый тайфун — «Лан», предупредили метеорологи.

Мазут во дворе

В Приморском крае продолжается ликвидация последствий наводнения, от которого пострадали 15 муниципалитетов региона. По данным МЧС, затоплено 4,5 тыс. жилых домов, 5,5 тыс. приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. Из затопленных районов эвакуировано более 2,5 тыс. человек, в том числе 582 ребенка.

Тихоокеанский тайфун «Ханун» обрушился на Приморье. О масштабах наводнения и работе спасателей в зоне бедствия — в фотогалерее «Известий» Фото: ТАСС/Юрий Смитюк «Ханун» прозвали странным из-за его непредсказуемой траектории движения Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Тайфун зародился на Филиппинах и дошел до Китая, однако внезапно развернулся в сторону Японии, после чего достиг Приморского края Фото: ТАСС/Юрий Смитюк В отдельных районах Приморья за трое суток выпало до 188 мм осадков Фото: ТАСС/Юрий Смитюк В результате поднялся уровень местных рек — например, река Раздольная достигла 10 м и вышла за пределы дамбы Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Из-за паводков около 6 тыс. человек остались без энергоснабжения Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Власти ввели режим ЧС в 14 муниципалитетах Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Больше всего пострадал Уссурийск — второй по величине город Приморья Фото: ТАСС/Юрий Смитюк По причине катаклизма прервана подача газа к Вечному огню Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Сейчас в городе находятся три пункта временного размещения Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Спасатели эвакуируют местных жителей и доставляют гуманитарную помощь Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Наводнение признано крупнейшим за последние 10 лет Фото: РИА Новости/Виталий Аньков По предварительным оценкам, затоплено 35-40% территории Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вода в реках региона начала прибывать 9 августа после обильных дождей, вызванных тайфуном «Ханун». Раздольная быстро размыла дамбу, которая защищала несколько низинных районов Уссурийска , в том числе Семь Ветров. Не все жители успели эвакуироваться заранее, многих вывезли на лодках спасатели МЧС. 14 августа подтопленными оставались шесть районов города. В этот же день глава Черниговского района Приморского края Кирилл Хижинский предупредил жителей о подъеме воды в реке Черниговка.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

От наводнения в Уссурийске пострадали в том числе гаражи, в которых хранились нефтепродукты — так на улицах города появились пятна мазута. 13 августа губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ликвидировать их, на следующий день городские власти сообщили о выполнении поручения. Но корреспондент «Известий» убедился, что разлив нефтепродуктов ликвидирован не полностью.

— Зафиксируйте, пожалуйста, какое количество мазута во всем районе. Посмотрите на этот кошмар в нашем дворе. Сейчас нет ни одной службы, которая бы этим занималась, — обратилась к журналисту жительница Семи Ветров. — К МЧС вопросов нет, отработали отлично, но нужна работа каких-то экологических специалистов по очистке от мазута.

Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Помимо этого, в социальных сетях активно обсуждается вопрос безопасности питьевой воды. В ответ на эти сообщения директор МУП «Уссурийск-Водоканал» Виталий Мутовин заявил, что попадание поверхностных ливневых вод в систему централизованного водоснабжения невозможно.

«Вода проходит обработку и обеззараживание. В связи с паводковой ситуацией увеличена доза реагента, контроль качества осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме», — пояснил он.

Тем не менее региональный Роспотребнадзор призвал местных жителей пить только бутилированную воду.

«Специалисты проверяют состояние питьевой воды и сточных вод. Для исследований отобрано порядка 60 проб воды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Защитный долгострой

Больше всего вопросов у жителей Уссурийска к дамбе, которая должна была защитить их от подобной чрезвычайной ситуации.

Муниципальный контракт на ее реконструкцию был заключен в марте прошлого года, но работы не успели завершить до сезона дождей. Из общей стоимости контракта в 310 млн рублей муниципалитет на момент начала паводков оплатил 126 млн, пояснил «Известиям» директор службы единого заказчика-застройщика Дмитрий Бобрыш. Сейчас от защитного сооружения виден только размытый гребень, по обе стороны от которого вода.

Разрушенная дамба Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Были произведены работы по отсыпке верхнего откоса дамбы, укреплению его каменной наброской. Проектом предусмотрена верхняя отметка воды порядка 16,5 м над уровнем моря. В ночь на 14 августа максимальный уровень воды был 17,5 м, то есть уровень воды превысил все расчетные показатели, — отметил Дмитрий Бобрыш.

По его словам, расчеты учитывают статистические данные по уровню воды за 100 лет, помимо этого, проектная высота всегда включает запас, но не хватило даже этого. Теперь срок окончания работ по реконструкции дамбы сдвинулся на октябрь.

Мужчина в ожидании эвакуации из подтопленного района Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как рассказал изданию глава городского округа Евгений Корж, власти готовились к наводнению и предупредили о нем людей, многие успели вывезти имущество.

— Если сравнивать с 2015 годом, там вода поднялась на 9,3 м, а сейчас — на 11,5 м. А если смотреть по уровню моря, то вода поднялась на 17,5 м, а дамбы у нас по технологии все рассчитаны на 17 м, — отметил он, добавив, что тело дамбы не прорвало.

Материальная помощь

Десятки домов стали непригодны для дальнейшего проживания, сотням необходим капитальный ремонт, многие жители лишились автомобилей. Как ранее пояснил «Известиям» юрист Алексей Гавришев, федеральным законом предусмотрена возможность утверждать в каждом субъекте свою программу возмещения ущерба от ЧС и выделять средства из местного бюджета на добровольное страхование жилья от таких ситуаций.

— Но в целом это только право региона, а не его обязанность, — подчеркнул он.

Согласно ст. 210 ГК РФ, бремя содержания имущества несет собственник, а следовательно, и все риски его повреждения, напомнил юрист.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ раздают гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из подтопленных районов Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Но в данном случае регион пошел навстречу жителям, и некоторые районы уже начали сбор заявлений на компенсацию ущерба. Так, жители Уссурийского городского округа могут рассчитывать на выплату в размере 100 тыс. рублей в случае, если их дом больше непригоден для жизни. За утрату имущества регион готов помочь на сумму от 10 до 50 тыс. рублей.

В граничащем с Уссурийским городским округом Михайловском районе Приморья выплаты меньше. Как сообщает официальный Telegram-канал администрации района, власти выделят по 25 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости, 15 тыс. — в связи с частичной утратой такого имущества и 2 тыс. — в связи с утратой огорода.

Всё впереди

Обильные дожди принес тайфун «Ханун», который на данный момент ушел из Приморья на север . Однако Примгидромет предупредил, что новый тайфун «Лан» придет в регион уже 17 августа.

Сотрудник краевой поисково-спасательной службы проводит эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди, — прогнозируют синоптики.