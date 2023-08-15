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Новый тайфун и ливни ожидаются в затопленном Приморье

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Новый тайфун LAN вновь принесет в Приморье, пострадавшее от тайфуна «Ханун», сильные дожди. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в Telegram-канале Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается, что новый тайфун придет в регион 17 августа. По словам специалистов, над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN. Траектория вихря, согласно расчетам, пройдет юго-восточнее Приморья, сообщает телеканал «Звезда». Из-за него возможны сильные дожди на востоке края под влиянием западной периферии вихря. На остальной территории прогнозируются местами кратковременные дожди.

Специалисты также предупредили, что из-за сильных дождей в реках может подняться уровень воды на 0,6–1,2 м, также не исключается выход воды из низких берегов. В пятницу, 18 августа, фронтальные разделы покинут регион, при этом увеличится вероятность кратковременных дождей и гроз.

Согласно данным регионального Министерства по делам ГО и ЧС, из-за длительных дождей и пришедшего в Приморье тайфуна «Ханун» более 4,6 тыс. домов оказались в воде. Как уточняет сайт aif.ru, по данным на утро 14 августа в 10 муниципальных образованиях подтоплено 16 многоквартирных домов и 4604 частных. В МЧС РФ также добавили, что более 2,5 тыс. человек эвакуированы из затопленных паводком домовладений, 582 из которых — дети. На территории края размещены 12 пунктов, в которых находятся 448 человек, в том числе 114 детей.

Вода не приходит одна: на затопленные районы Приморья идет новый тайфун
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Также 14 августа метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие сутки дожди в регионе не прекратятся. По ее словам, тайфун провоцирует обильные осадки, которые потом приводят к паводкам. Из-за непогоды уровень воды в реках региона достиг рекордных значений, сообщает телеканал «360».

В тот же день в пострадавших от тайфуна районах Приморского края начали работу административные комиссии и аварийно-спасательные подразделения. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что люди должны знать и планировать, когда ждать помощи от спасателей. Они, в частности, помогут вынести мебель на просушку и будут дежурить при работе тепловых пушек в домах.

Как отмечает НСН, в Уссурийске пострадало 35–40% территории города. Там прорвало дамбу. Сотрудники МЧС 13 августа эвакуировали более тысячи местных жителей, пишет Life.ru. Вода поднялась в районах Междуречья, Семи Ветров, Солдатского озера, парка «Зелёный остров», автовокзала, а также на территории между Пушкинским и Комсомольским мостами.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 719 человек, а также 251 единица техники. Режим ЧС продолжает действовать на территории девяти районов.

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