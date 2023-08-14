В Вашингтоне назвали военную интервенцию в Нигер последним средством

Военная интервенция в Нигер должна быть последним средством. Об этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил в понедельник, 14 августа.

«ЭКОВАС также указало, что военное вмешательство должно быть последним средством, и мы с этим согласны», — отметил он на брифинге.

Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредоточены на дипломатическом решении ситуации, передает RT.

Накануне руководитель захватившего власть в Нигере Национального совета спасения родины (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет ИА «Регнум».

Тчиани впервые за долгое время показал готовность вести диалог и продемонстрировал желание разрешить проблему мирным путем. Он заявил делегации из Нигерии, что «переворот был задуман из лучших побуждений» и что заговорщики «нанесли удар, чтобы предотвратить неминуемую угрозу, которая затронула бы как Нигерию, так и Нигер».

14 августа военный совет Нигера, сформированный мятежниками, собрался предъявить свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в госизмене.

Ранее, 12 августа, парламент Экономического сообщества стран Западной Африки сообщал, что не может прийти к согласию относительно военного вторжения в Нигер. Некоторые участники парламента ЭКОВАС считают его недопустимым.

10 августа мятежники пообещали убить смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.