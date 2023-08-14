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Мятежники Нигера заявили о намерении предъявить обвинение свергнутому президенту

Al Jazeera: мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения в госизмене
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Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
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Военный совет Нигера, сформированный мятежниками, собрался предъявить свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в госизмене, сообщил 14 августа телеканал Al Jazeera.

«Военный совет Нигера докладывает: мы собрали доказательства для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее, 12 августа, парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщал, что не может прийти к согласию относительно военного вторжения в Нигер. Некоторые участники парламента ЭКОВАС считают недопустимым военное вторжение.

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10 августа мятежники пообещали убить смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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