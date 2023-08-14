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Торгпредство РФ в Кишиневе ограничит свою деятельность

МИД: высылка Кишиневом дипломатов РФ повлияет на отношения с Россией
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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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Деятельность Торгпредства РФ, посольства, а также Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет вынужденно ограничена из-за высылки Молдавией российских дипломатов. Об этом 14 августа сообщает российский МИД.

«14 августа в Москву спецбортом возвратились сотрудники российских загранучреждений в Молдавии и члены их семей, вынужденные покинуть республику в связи с решением молдавских властей о сокращении персонала Посольства, Торгового представительства и Российского центра науки и культуры», — пишет ведомство.

Министерство также сообщило, что такой шаг властей Молдавии повлияет на жителей двух стран, так как они теперь медленнее будут получать различные консульские услуги. По словам ведомства, ответственность за данное ограничение полностью лежит на руководстве Молдавии.

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Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение тем, что молдавские власти заподозрили российских дипломатов в шпионаже.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое действие не останется без ответа Москвы. Захарова пояснила, что сокращение числа дипломатов навредит прежде всего гражданам страны, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании контактов разного рода с РФ.

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