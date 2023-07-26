Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия в ООН указала на уничтожение Киевом канонического православия
Мир
Боррель назвал сожжение Корана в Европе оскорбительным и провокационным
Мир
Сотни человек в Вене вышли на митинг против концерта Rammstein
Общество
В Москве побит рекорд 1894 года по количеству осадков за день
Мир
Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН
Авто
Российские дилеры завезли кроссоверы Range Rover Velar
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Армия
ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях
Общество
Раненный при обстреле ВСУ военкор «Известий» Польшаков поблагодарил врачей
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в шести областях страны
Мир
Захарова объяснила отказ РФ выступать на заседании СБ ООН
Армия
Семь боевиков ВСУ сдались в плен силам РФ в Херсонской области
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты

МИД указал на ответ Москвы на сокращение Молдавией дипприсутствия РФ

МИД РФ: Москва ответит на решение Молдавии сократить дипприсутствие России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недружественный шаг Кишинева в виде сокращения российского дипломатического присутствия в Молдавии не останется без ответа Москвы. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данному решению (решению Молдавии сократить дипприсутствие РФ. — Ред.) предшествовала развязанная официальным Кишиневом масштабная антироссийская кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во «вмешательстве» во внутренние дела Молдавии и «шпионской деятельности», — приводятся слова представителя МИДа в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Захарова пояснила, что сокращение числа дипломатов навредит прежде всего гражданам страны, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании контактов разного рода с РФ.

Россия же расценивает действия Молдавии как очередной недружественный шаг, направленный против отношений двух стран.

«Лицемерные заявления о том, что речь идет о «приведении в соответствие» числа сотрудников российских загранучреждений с количеством персонала молдавской дипмиссии в Москве, не могут быть приняты во внимание <...> О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно», — подчеркнула Захарова.

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией
Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

Утром в этот день власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение тем, что молдавские власти заподозрили российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не оставляются без взаимных действий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023