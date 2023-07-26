МИД указал на ответ Москвы на сокращение Молдавией дипприсутствия РФ

Недружественный шаг Кишинева в виде сокращения российского дипломатического присутствия в Молдавии не останется без ответа Москвы. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данному решению (решению Молдавии сократить дипприсутствие РФ. — Ред.) предшествовала развязанная официальным Кишиневом масштабная антироссийская кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во «вмешательстве» во внутренние дела Молдавии и «шпионской деятельности», — приводятся слова представителя МИДа в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Захарова пояснила, что сокращение числа дипломатов навредит прежде всего гражданам страны, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании контактов разного рода с РФ.

Россия же расценивает действия Молдавии как очередной недружественный шаг, направленный против отношений двух стран.

«Лицемерные заявления о том, что речь идет о «приведении в соответствие» числа сотрудников российских загранучреждений с количеством персонала молдавской дипмиссии в Москве, не могут быть приняты во внимание <...> О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно», — подчеркнула Захарова.

Утром в этот день власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение тем, что молдавские власти заподозрили российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не оставляются без взаимных действий.