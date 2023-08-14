Реклама
Прямой эфир
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину
Мир
Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
Общество
На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»
Армия
Минобороны показало поражение батареи С-300 ВСУ в Николаевской области
Туризм
Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
Экономика
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ

Эксперт оценил потери банков из-за хакерских атак

Эксперт Чежин: ежегодно банк может терять десятки миллионов рублей из-за хакеров
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно банк может терять десятки миллионов рублей из-за хакерских атак по типу смс-бомбинга, рассказал «Известиям» 14 августа коммерческий директор Servicepipe Данила Чежин.

По словам эксперта, смс-бомбинг — это атака на бизнес-логику веб-ресурса. В большинстве кредитных организаций для входа в интернет-банк необходимо запрашивать код подтверждения через смс. Этим и пользуются злоумышленники, которые под видом клиентов с помощью ботнет-сети инициируют отправку смс-сообщений с кодом подтверждения для входа в интернет-банк. Цель подобных атак — нанесение финансового ущерба кредитной организации в виде роста расходов на связь.

«В зависимости от размера банка речь может идти о десятках, сотнях, а если речь идет о крупном игроке — тысячах и десятках тысяч паразитарных запросов в сутки. Кроме кратного роста расходов на связь паразитарные запросы могут затруднять работу сервисов, что, в свою очередь, может привести к недовольству реальных клиентов», — объяснил Чежин.

Как он уточнил, обычно объем запросов смс-бомберов составляет не более 1–2% от общего числа смс, однако при стоимости смс от 1,5 до 4 рублей (8 рублей — если отправление сообщения инициировано из-за рубежа) ежедневный ущерб банка может составлять десятки тысяч рублей. Например, у банка с клиентской базой 10–15 млн речь может идти о 50–70 тыс. переплаты за ботовые смс в день, тогда как в год убытки будут составлять 18–30 млн рублей, добавил эксперт.

DDoS и ныне там: Россия стала одной из самых кибератакуемых стран мира
Рост угроз связывают с появлением хактивистов

Ранее, 8 августа, Банк России сообщил, что выявил новую схему мошенников, при которой они выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, содержащие вирусы.

В Почта Банке рассказали «Известиям», что в случае с таким обманом злоумышленников жертвами могут стать сотрудники финансовых и контролирующих организаций, а также журналисты, аналитики.

22 июня эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023