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В банках оценили схему мошенников с опубликованными в Сети документами с вирусами

Почта Банк: аналитики могут стать жертвами в схеме с вирусами в документах в Сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Рассылка вредоносного программного обеспечения (ПО) в фишинговых письмах с вложениями, которые имитируют служебные или официальные документы организаций, — распространенная схема, рассказали «Известиям» 9 августа в пресс-службе ВТБ. Там объяснили, что такие махинации не требуют от злоумышленников больших затрат.

Накануне Банк России сообщил, что выявил новую схему мошенников, при которой они выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, содержащие вирусы.

В ВТБ подчеркнули, чтобы обезопасить себя от таких рассылок, организациям следует применять многоуровневую систему защиты корпоративной почты.

«Клиентам банков, которые могут стать жертвами таких атак, важно устанавливать и своевременно обновлять антивирусное ПО на своих компьютерах и мобильных устройствах и придерживаться основных правил информационной безопасности: не открывать подозрительные электронные письма, всегда обращать внимание на корректность адреса отправителя, не посещать ненадежные и неизвестные веб-сайты, не использовать торрент-файлы или взломанные приложения», — отметили в финансовой организации.

В свою очередь в Почта Банке уточнили, что в случае с новой схемой злоумышленников жертвами могут стать сотрудники финансовых и контролирующих организаций, а также журналисты, аналитики.

«Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует быть бдительными: проверять сайты на подлинность, не проходить по сомнительным ссылкам и не открывать файлы, не проверенные на вирусы», — добавили там.

Отдохнуть не получится: мошенники придумали летнюю схему «развода» на тему отпуска
Они рассылают письма якобы от отдела кадров

22 июня эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.

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