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Названы наиболее распространенные схемы мошенничества в банковской сфере

ВТБ: наиболее распространенные схемы мошенничества — социальная инженерия и фишинг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Наиболее распространенные схемы мошенничества — социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг, рассказали «Известиям» 23 июня в пресс-службе ВТБ, сообщив о возросшей мошеннической активности.

Там отметили, что с января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам кредитной организации именно через мессенджеры.

«Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась», — уточнили в пресс-службе.

В части фишинга с начала этого года банк выявил и заблокировал почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в соцсетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд кредитной организации. Уточняется, что это на треть больше, чем в прошлом году.

В январе–мае 2023 года специалисты спасли от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Всего было совершено более 3,2 млн атак — в 1,6 раза больше, чем за такой же период 2022-го.

«Злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств», — напомнили в ВТБ.

Там посоветовали следовать правила безопасности: не доверять неизвестным собеседникам, вчитываться в SMS от банка, не устанавливать на персональные устройства программы по просьбе малознакомых людей.

Отдохнуть не получится: мошенники придумали летнюю схему «развода» на тему отпуска
Они рассылают письма якобы от отдела кадров

Накануне сообщалось, что эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.

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