Названы наиболее распространенные схемы мошенничества в банковской сфере

Наиболее распространенные схемы мошенничества — социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг, рассказали «Известиям» 23 июня в пресс-службе ВТБ, сообщив о возросшей мошеннической активности.

Там отметили, что с января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам кредитной организации именно через мессенджеры.

«Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась», — уточнили в пресс-службе.

В части фишинга с начала этого года банк выявил и заблокировал почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в соцсетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд кредитной организации. Уточняется, что это на треть больше, чем в прошлом году.

В январе–мае 2023 года специалисты спасли от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Всего было совершено более 3,2 млн атак — в 1,6 раза больше, чем за такой же период 2022-го.

«Злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств», — напомнили в ВТБ.

Там посоветовали следовать правила безопасности: не доверять неизвестным собеседникам, вчитываться в SMS от банка, не устанавливать на персональные устройства программы по просьбе малознакомых людей.

Накануне сообщалось, что эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций. Мошенники стали обманывать сотрудников компаний, которые собираются в отпуск. Они рассылают «срочные» письма от имени отдела кадров, а по факту получают доступ к личным и корпоративным данным.