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За год граждане почти 50 стран пытались перейти границу Польши и Белоруссии

«Польское радио»: граждане почти 50 стран пытались перейти границу Польши
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Фото: TASS/EPA/Wojtek Jargilo
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Граждане из почти 50 государств пытались с начала года нелегально перейти белорусско-польскую границу, об этом 14 августа сообщило «Польское радио» со ссылкой на Погранстражу Польши.

По данным ведомства, с января было зарегистрировано около 20 тыс. попыток нелегального перехода границы гражданами из почти 50 государств.

Только 13 августа границу пытались пересечь 159 нарушителей, среди которых граждане Турции, Эфиопии, Индии, Непала.

«Группе граждан Камеруна и Конго удалось переправиться через реку Волкушанку и проникнуть на территорию Польши, где они были блокированы пограничными службами», — отмечается в сообщении.

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В 2023 году отмечен существенный рост незаконных пересечений границы с Белоруссией мигрантами. На этом фоне 11 августа погранстража Польши применила водометы против мигрантов. Как отмечалось, в тот день в страну пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности граждане Конго, Эритреи, группа агрессивных иностранцев форсировала границу.

Ранее, 5 августа, белорусский Госпогранкомитет сообщил, что польская погранохрана вытеснила двух беженцев на территорию Белоруссии. При этом после издевательств со стороны польских силовиков один из них скончался.

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