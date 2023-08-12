Пограничники Польши применили водометы против мигрантов

Пограничники Польши применили водометы для разгона мигрантов, которые попытались пересечь польско-белорусскую границу. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила погранстража республики в своем аккаунте в Х (бывшем Twitter).

«11 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности граждане Конго, Эритреи. На территории отделения пограничной стражи в Дубиче-Церкевне большая группа из 40 человек, группа агрессивных иностранцев форсировала границу. У одного из них был нож. Бросали камни. На место была направлена машина Tajfun с водометами», — написано в сообщении.

Отмечается, что пограничникам удалось предотвратить попытку пересечения границы.

Ранее, 5 августа, белорусский Госпогранкомитет (ГПК) сообщил, что польская погранохрана вытеснила двух беженцев — сирийца и египтянина — на территорию Белоруссии. При этом после издевательств со стороны польских силовиков один из них скончался. В ГПК отметили, что власти Польши продолжают издеваться над беженцами с Востока, при этом пользуясь игнорированием ситуации со стороны международных правозащитных организаций.

В конце июля белорусский ГПК сообщил, что польская сторона силой выдворила в республику пятерых мигрантов. Пограничники применили в отношении беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.

С лета 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии.