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Беженец из Египта скончался из-за издевательств польских силовиков

ГПК Белоруссии: беженец из Египта погиб в результате издевательств польских силовиков
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Фото: t.me/gpkgovby
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Польские пограничники вытеснили двух беженцев на территорию Белоруссии, после издевательств со стороны польских силовиков один из них скончался. Об этом сообщает 5 августа белорусский Госпогранкомитет (ГПК).

В ведомстве рассказали, что беженцев вытеснили через калитку для животных с применением газовых баллончиков утром этого дня. Гражданин Сирии рассказал, что его и египтянина задержали военные по ту сторону границы. По его словам, мужчина был истощен и нуждался помощи.

«Игнорируя критическое состояние египтянина, польские силовики продолжали издеваться и избивать мужчин, забрали их вещи и деньги», — говорится в Telegram-канале ГПК.

Сириец рассказал, что смог пронести товарища, который был без сознания на тот момент, несколько десятков метров.

Когда белорусские пограничники прибыли на место, вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть египтянина и оказали помощь гражданину Сирии.

В Госпогранкомитете Белоруссии подчеркнули, что власти Польши продолжают издеваться над беженцами с Востока, при этом пользуясь «слепостью и глухотой» международных правозащитных организаций.

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Ранее, 29 июля, белорусский ГПК сообщил, что польская сторона силой выдворила в республику пятерых мигрантов. Пограничники применили в отношении беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.

С лета 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии.

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