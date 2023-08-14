Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М2»

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа круглосуточно обеспечивают российским войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. Кадры работы зенитных комплексов опубликовало Минобороны России в понедельник, 14 августа.

Такие комплексы способны сканировать окружающую обстановку на 360 градусов, а определить приближающийся объект по принципу «свой-чужой» ЗРК могут на расстоянии более 30 км. «Тор» оборудован автоматической коробкой передач, цифровой платформой, камерами кругового обзора и даже кондиционером. Кроме того, эти установки обладают высокой проходимостью и способны преодолевать рвы до метра в диаметре, при этом не теряя скорости. Они могут работать при любых условиях, при необходимости даже под огнем противника.

«Выполняли боевую задачу непосредственно перед носом противника. Выехали практически на передовые позиции, буквально противник перед носом у нас находился. Выполнили задачу, отработали. Противник, естественно, не ожидал такой наглости от нас. Начал по нам отрабатывать артиллерией, минометами», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Казах.

Уровень устойчивости комплексов к обстрелам является для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализующим фактором. Аналогов такому ЗРК не существует ни в одной другой армии мира.

В расчете есть свой своеобразный талисман — детская игрушка Чебурашка из советского мультфильма. По словам военнослужащих, он напоминает им о доме и поддерживает боевой дух. Солдаты знают, что скоро снова увидят своих жен и детей.

«Чебурашка создает нам атмосферу уюта и дома в машине. Он с нами всегда. Скоро вернемся с победой», — сказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным Михалыч.

Ранее, 13 августа, «Известия» показали кадры работы минометчиков российской армии в зоне спецоперации. Видео демонстрирует, как российские военные ведут атаку на ВСУ.

11 августа Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уссурийских десантников уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.