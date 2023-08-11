Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Уссурийских десантников уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадке. Минобороны РФ в пятницу, 11 августа, опубликовало кадры боевой работы российских военных в зоне спецоперации.

Опорный пункт обнаружили средства объективного видеоконтроля. Данные были переданы расчету, после чего ПТРК «Корнет» осуществил пуск управляемой ракетой, уничтожив опорный пункт и личный состав противника.

Ранее, 7 августа, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ. По его словам, Марьинка и Авдеевка давно уже превратились в площадки для нанесения ударов по столице Донбасса, и ВСУ не готовы оставлять такие выгодные позиции.

24 июля Минобороны РФ сообщило о том, что противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на артемовском направлении. На месте бойцы осуществляли пуски управляемых ракет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регион.