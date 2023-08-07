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Российские бойцы оттеснили ВСУ на донецком направлении

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Фото: РЕН ТВ
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На донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По его словам, ВС РФ грамотно используют особенности местного ландшафта, чтобы добиться максимальной эффективности. Например, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» укрыта в лесном насаждении и бьет прямо сквозь ветви. Кроме того, здесь успешно работают боевые машины пехоты (БМП), экипажи которых ведут настоящую охоту на противников.

По словам командиров, на данном участке российские формирования уже не обороняются, а планомерно, хотя и небыстро, идут вперед. Служащие замотивированы максимально, ведь для большинства донецкая земля — родная.

ВСУ, между тем, цепляются за каждый населенный пункт Донецкой Народной Республики (ДНР). Марьинка и Авдеевка давно уже превратились в площадки для нанесения ударов по столице Донбасса, и оставлять такие выгодные позиции националисты не готовы.

«Там и нарыто, и забетонировано. В полях просто у них укрепы забетонированные, чуть ли не бетоном закрыты перекрытия у них. Частный сектор там просто это сплошной укреп, соединение между подвалами домов идет», — рассказал боец ВС РФ с позывным Шкар.

Впрочем, даже на самые неприступные укрытия находится свое боевое средство. Артиллеристы часто действуют по выверенной схеме: загоняют неприятеля в укрепления минометным огнем, после чего разносят строение мощным залпом из «Гиацинта».

В свою очередь, украинские боевики применяют против ВС РФ иностранные кассетные боеприпасы. К счастью, не все они взрываются. Сказывается долгое хранение на складах.

Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, их формирований в пригороде Донецка становится всё меньше и меньше. Это помогает избежать новых жертв среди мирного населения.

«Разбили их позиции артиллерийские. И попали: карты и документы там были с указанием координат. И когда связали эти координаты с картой, там получилось, что детские садики, школы», — поделился боец с позывным Леший.

«Противник пока сидит на своих позициях, вперед не лезет»
Как российские танкисты уничтожают украинскую артиллерию и укрепления под Авдеевкой

Ранее, 5 августа, военкор «Известий» Марина Кравцова показала работу артиллерийского расчета буксируемых гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО. С помощью этого орудия российские служащие уничтожают боевой арсенал националистов. По словам командира установки, чаще всего целями становятся укреп территории, здания, блиндажи, иногда техника — БМП, танки.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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