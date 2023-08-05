Корреспондент «Известий» показала работу гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Марина Кравцова 5 августа показала работу артиллерийского расчета буксируемых гаубиц «Мста-Б» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По ее словам, сейчас российские военнослужащие уничтожают склады с боеприпасами и материальными средствами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В данный момент в основном работаем по складам имущества, по артиллерийским, минометным расчетам, также живой силе противника. Враг находится в переменном состоянии. В зависимости от погоды работает», — рассказал командир батареи с позывным Сова.

Как указала корреспондент, для сохранности снаряды содержат в специально выстроенных блиндажах, где расположен целый стратегический запас. Таких по ближайшей территории десятки, но с земли их не видно, поскольку всё тщательно замаскировано.

«Цели разные — укреп территории, здания, где находится противник, блиндажи, бывает техника — БМП, танки. Орудие у нас гаубица 2А65, это пушка буксируемая. Стреляет она 152-мм снаряды осколочно-фугасные, кумулятивные боеприпасы. Дальность стрельбы 20 км, хватает для поражения», — отметил командир орудия с позывным Кореш.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 2 августа, российское военное ведомство заявило, что российские силы впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Помимо этого, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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