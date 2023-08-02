ВС РФ уничтожили склад боеприпасов нацгвардии Украины в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Об этом в среду, 2 августа, в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на запорожском направлении действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области, сообщили в МО.

«Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля», — сообщил Конашенков о потерях ВСУ на запорожском направлении.

На донецком направлении обороняющиеся подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 12 атак противника. Также в районе города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», уточнили в министерстве.

Потери ВСУ на донецком направлении составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30, сообщил Конашенков.

Он добавил, что на южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Потери противника на данном направлении составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана», уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ захватили семь опорных пунктов в районах Кармазиновки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате выполнения боевой задачи было уничтожено более 100 боевиков, уточнил Савчук.

Днем ранее командир штурмового отряда с позывным Катунь сообщил, что военные ВС РФ ликвидировали две роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Он отметил, что применение гранатометов, огнеметов и минометов позволило успешно выполнить задачу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.