Российские военные захватили семь опорных пунктов в районах Кармазиновки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновка и Червонопоповка подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ», — сказал Савчук.

В результате выполнения боевой задачи бойцами группировки, добавил он, уничтожены более 100 боевиков, а также боевая бронированная машина и три автомобиля пикап.

Днем ранее командир штурмового отряда с позывным Катунь сообщил, что военные ВС РФ ликвидировали две роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Он отметил, что применение гранатометов, огнеметов и минометов позволило успешно выполнить задачу.

Также 1 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление. Они стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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