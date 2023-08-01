ВС РФ отразили восемь атак на донецком направлении

Российские силы отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 1 августа, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией южной группировки войск успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли более 345 военнослужащих, танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевую машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одну систему М777 производства США.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское ДНР были уничтожены два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в МО РФ.

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одну Bradley, два автомобиля, САУ Krab, самоходную гаубицу «Акация», а также пушку «Гиацинт-Б», добавил Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии были успешно отражены три атаки ВСУ. На данном направлении противник за сутки потерял более 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки было уничтожено до 40 украинских военных, три автомобиля, САУ «Акация», а также гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что село Клещеевка в ДНР контролируется Вооруженными силами РФ. Он добавил, что в западной части населенного пункта были пресечены попытки украинских военных перебросить резервы и провести ротацию.

Накануне бойцы батальона «Барс-13» сообщили, что российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты ВСУ Bradley на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».