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Пушилин сообщил о контроле Клещеевки в ДНР российской армией

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 1 августа, сообщил, что село Клещеевка в ДНР контролируется Вооруженными силами РФ.

«Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем», — сказал политик в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что в западной части населенного пункта были пресечены попытки украинских военных перебросить резервы и провести ротацию.

При этом он уточнил, что высоты на северо-западе от Клещеевки «пока еще под контролем противника».

Ранее в этот день военкор «Известий» увидел работу российской системы ПВО, отражающей атаки противника в районе Клещеевки. Система работает как днем, так и ночью, ее дальность действия — до 5 км. Между тем бойцы отряда «Барс-13» отбивают удары, которые наносят Вооруженные силы Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами.

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Также 1 августа сообщалось, что «Известия» побывали на позициях мотострелков ВС РФ южнее Артемовска. Отмечается, что Клещеевку штурмуют крупные массы пехоты, а вот против российских частей на новгородско-дзержинском направлении, где оборону держит 132-я мотострелковая бригада, действуют небольшие штурмовые подразделения.

Накануне бойцы батальона «Барс-13» сообщили, что российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты ВСУ Bradley на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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