Минометчики Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры слаженной работы бойцов в воскресенье, 13 августа, представил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Видео демонстрирует, как российские военные ведут атаку против ВСУ. По их словам, от минометных ударов противник погибает.

«Фактически на каждую нашу минометную атаку идет контратака», — отметил один из военных.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как военные инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) выполняют сплошную очистку от взрывоопасных предметов ВСУ на купянском направлении. Саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

До этого, 8 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расспросил снайперов 29-й армии, как изменилась тактика их работы летом, где работать сложнее и почему. Они в свою очередь отметили, что работа теперь безопаснее из-за уменьшения числа беспилотников противника и проходит по ночам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.