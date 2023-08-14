Визит английского короля Карла III в Париж состоится в сентябре

Визит короля Великобритании Карла III в Париж, отложенный из-за протестов против пенсионной реформы, состоится в сентябре. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает телеканал Franceinfo.

«Изначально запланированный на март и перенесенный из-за протестов против пенсионной реформы визит состоится в сентябре», — сообщило издание со ссылкой на Елисейский дворец.

Точную дату визита назовут в конце августа.

Для Карла III поездка во Францию должна стать первым официальным визитом в качестве монарха.

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден встретился с королем Великобритании Карлом III в Виндзоре и дважды нарушил протокол. Во время рукопожатия с британским монархом Байден схватил его левой рукой за локоть правой и похлопал по спине, нарушив тем самым этикет. Такое поведение расценивается как большая фамильярность, потому что по негласным правилам этикета и протокола никто не имеет право трогать монарха без его разрешения.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяют силу и грубо оттесняли митингующих.

После, 18 апреля, Макрон заявил, что услышал французов и сожалеет, что взаимопонимание было не достигнуто с народом. Он пообещал улучшить условия труда.